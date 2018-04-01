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Buradasınız : » » ABD, Münbiç operasyonuna karşı tedbir alıyor

ABD, Münbiç operasyonuna karşı tedbir alıyor

ABD ordusu Münbiç'teki güçlerini takviye etti. Bölgeye, zırhlı araçların bulunduğu konvoyla 300 kadar ABD askeri geldi.

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ABD, Münbiç operasyonuna karşı tedbir alıyor

Türkiye'nin Afrin'deki terör örgütlerini temizlemek için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı engellemek için bölgeye askerlerini konuşlandıran ve operasyon başladığında geri çekilen ABD, Münbiç ilçesine yapılacak olası Münbiç operasyonu öncesinde de aynı hamleye başvurdu.

 

 

ABD güçleri Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesine askeri takviyeler yaptı. ABD, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç ilçesinin batı kısmında yer alan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin cephe hattına 300 asker ile çok sayıda zırhlı araç ve iş makinesi sevk etti.

ABD güçleri, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile YPG/PKK arasında cephe hattını oluşturan Sacu Çayi ile ilçenin batısındaki Zub'ul Beyn köyü taraflarında konuşlandı.

Bölgeye konuşlanan ABD askerileri Münbiç ilçesine, ABD'nin Münbiç'in doğusundaki Sırrın bölgesinde bulunan Sebet üssünden geldi.

Halihazırda ABD'nin, muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesiyle sınır hattında Tuhar, Hilvanci ve Dadat olmak üzere 3 gözlem noktası bulunuyor.

 

 

Devriyeler artırıldı

Takviye unsurları, Sacu Çayi boyunda haftalık devriyeleri günlük yapmaya başladı.

ABD güçleri, eş zamanlı olarak Türkiye'nin Ceylanpınar sınır kapısı karşısındaki Rasul Ayn bölgesinde son 3 gündür devriyeler yapıyor.

Halep iline bağlı Münbiç ilçesi Ağustos 2016'dan bu yana ABD'nin desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

 

 

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeden çekilerek kent merkezinin idaresinin bölge halkına vereceğini vaadetti.

Kaynak: AA 

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