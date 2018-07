ABD misilleme yapan ülkeleri Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

ABD ve Çin arasında başlayarak, kısa sürede küresel bir kriz haline dönüşen ticaret savaşında Trump yönetiminden ilginç bir hamle geldi.

Mart ayında alüminyuma yüzde 10, çeliğe yüzde 25 ek gümrük vergisi koyarak krizi başlatan taraf olan ABD, kendisine misilleme yapan ülkeleri (Çin, Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Kanada ve Meksika) Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti.

"DTÖ kuralları ihlal edildi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, söz konusu ülkelerin uyguladıkları misilleme ek gümrük vergilerinin DTÖ’nün kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ayrı ayrı şikayet edildiğini belirtti. ABD'nin ticaret politikalarından sorumlu olan Lighthizer, "Bazı ticari ortaklarımız ortak bir sorunu çözmek için bizimle birlikte çalışmak yerine Amerikalı işçi, çiftçi ve şirketleri cezalandırmayı hedefleyen misilleme gümrük vergileriyle cevap vermeyi tercih etti” dedi. Lighthizer, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan kararlar ABD yasaları ve uluslararası ticaret kuralları uyarınca tamamen yasal ve haklıdır” diye konuştu.

U.S. launches tariff challenge at WTO against Canada, Mexico, Turkey, China and EU https://t.co/oYhRuHI7d3 pic.twitter.com/NowiaMckx2