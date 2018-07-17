ABD misilleme yapan ülkeleri Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

ABD ve Çin arasında başlayarak, kısa sürede küresel bir kriz haline dönüşen ticaret savaşında Trump yönetiminden ilginç bir hamle geldi.

Mart ayında alüminyuma yüzde 10, çeliğe yüzde 25 ek gümrük vergisi koyarak krizi başlatan taraf olan ABD, kendisine misilleme yapan ülkeleri (Çin, Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Kanada ve Meksika) Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti.

"DTÖ kuralları ihlal edildi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, söz konusu ülkelerin uyguladıkları misilleme ek gümrük vergilerinin DTÖ’nün kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ayrı ayrı şikayet edildiğini belirtti. ABD'nin ticaret politikalarından sorumlu olan Lighthizer, "Bazı ticari ortaklarımız ortak bir sorunu çözmek için bizimle birlikte çalışmak yerine Amerikalı işçi, çiftçi ve şirketleri cezalandırmayı hedefleyen misilleme gümrük vergileriyle cevap vermeyi tercih etti” dedi. Lighthizer, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan kararlar ABD yasaları ve uluslararası ticaret kuralları uyarınca tamamen yasal ve haklıdır” diye konuştu.

U.S. launches tariff challenge at WTO against Canada, Mexico, Turkey, China and EU https://t.co/oYhRuHI7d3 pic.twitter.com/NowiaMckx2 — CBC Business (@CBCBusiness) 16 Temmuz 2018

ABD ile Çin arasında ticaret krizi

Trump yönetiminin 9 Mart'ta, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, 1300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı bildirilmişti.

Pekin yönetimi de fitili ateşlenen ticaret savaşına cevap olarak, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirildiğini ilan etmiş, birkaç gün önce de ABD menşeli 50 milyar dolar değerindeki 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

ABD ile Çin arasında yaşanan ve küresel piyasaları da etkileyen ticaret krizini çözüme ulaştırmak için ABD'den bir heyet Pekin'e giderek iki günlük bir görüşme yapmıştı. Görüşmelerde ABD'nin uzun ticaret talepleri listesi üzerinde anlaşmaya varılamamıştı.

Amerikalı ve Çinli yetkililer, Çin'in üst düzey ekonomi danışmanı Liu He'nin ziyareti öncesinde ticaret anlaşmazlıklarını görüşmek için Cuma günü Washington'da bir araya gelmişti.

Görüşmelerin ardından genel hatlarda anlaşan taraflar, gümrük vergilerini askıya aldıklarını açıklamıştı.

Ancak Trump yönetimi daha sonra attığı yeni adımlarla vergi krizini yeniden canlandırdı.

Ticaret krizinin Avrupa Birliği ayağı

ABD, Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı. AB, ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısı yapmış ancak müzakerelerden bir uzlaşı çıkmamıştı.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.

Aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürün olan listeyle AB, ABD'yi kararından vazgeçirmeye çalışmıştı. Ancak ABD geri adım atmadı.

Türkiye'nin misilleme kararı

ABD'nin demir çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulaması ve Türkiye'yi muaf tutmaması sonrası Ekonomi Bakanlığı harekete geçti. 22 ABD ürününe 300 milyon dolarlık ek gümrük vergisi getirildiği açıklandı.

Türkiye, önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1,8 milyar dolar seviyesindeki ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266,5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulamaya başladı.

Kaynak: TRT Haber, CBC