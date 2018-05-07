ABD, milli üretim ATAK'ın görüntülerini paylaştı

Yerli ve milli helikopter ATAK, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) göz bebeklerinden biri olan ATAK helikopterinin nefes kesen görüntüleri, Amerikan ordusuna yakın bir Twitter hesabı tarafından paylaşıldı.

"USA Military" isimli Twitter hesabının, "Ne düşünüyorsunuz?" başlığıyla paylaştığı görüntülerde, ATAK helikopterinin belirlenen hedefleri ateş altına aldığı anlar yer aldı.

ATAK helikopterlerinin görüntülerini izleyen Amerikalı sosyal medya kullanıcıları, ATAK’ı Amerikan ordusuna ait helikopterler sanarak büyük heyecanla karşıladı.

Türk kullanıcılar ise, helikopterlerin Türkiye üretimi ATAK’lar olduğunu vurgulayan yorumlar yaptı.

Kaynak: TRT Haber