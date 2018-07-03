ABD-Meksika sınırında bekleyen göçmenlerin yeni hayat umudu

Donald Trump yönetiminin, binlerce çocuğu ebeveynlerinden ayıran "sıfır tolerans" göçmen politikasına rağmen Orta Amerika'dan göçmenler ABD'ye geçmeye çalışıyor.

Kaliforniya San Diego'da bir federal yargıç, yetkililere geçen ay içinde ebeveynlerinden ayrılmak zorunda kalan 2 bin çocuğu yeniden bir araya getirmeyi emretti.

Sınırdaki göçmenler

Guatemalalı bir baba ve oğlu, Meksika Tijuana'nın yakınlarında bulunan ovalarda iki gündür yürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın inşa etmeyi önerdiği yeni duvarın prototiplerinden bir mil uzağa varmak istiyorlar.

Guatemalı baba her şeyden habersiz sessizce ellerini küçük oğluna uzattı ve onu sırtına aldı. Oğlunun da yaşananlardan haberi yok, yüzü donuk bir şekilde etrafı izliyor.

Onlara eşlik eden güvenlik görevlileri, babanın üstünü aradı ve çantasından çıkan su şişesinin onlarla kalmasına izin verdi.

Hindistan'dan gelen diğer bir göçmen grup, sınırda devriye bekleyen bir kamyona bindi.

Sınırın diğer tarafında, göçmenler Orta Amerika'da çete şiddetinden kaçarak ABD'ye geçmeye çalışıyor.

Yaklaşık bir düzine insan, sabahın erken saatlerinde Teksas Brownsville yakınlarındaki Rio Grande'de yüzerek, karşıya geçmeye çalışıyor.

Göçmenler, ABD göçmenlik bürosu yetkililerinin kendileriyle görüşeceği saati bekliyor.

Göçmen bir çocuk protestocuların kapattığı bir sokağa bakıyor. Neyin protesto edildiğinden habersiz.

Meksikalı bir anne, sığınma talep etmek için diğer ailelerle birlikte bekliyor. Tek isteği ülkesinde yaşananlardan kaçmak.

Guatemalalı 2 yaşındaki göçmen Jennifer, annesiyle birlikte Matamoros Uluslararası Köprüsü'nde bekliyor.

Kaynak: TRT Haber, Associated Press