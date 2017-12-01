  • 01 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.943
    EURO 4.695
  • BIST 103339.25
    ALTIN 161.912
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD medyasının Rus Duması'na girişi yasaklanıyor

ABD medyasının Rus Duması'na girişi yasaklanıyor

Rusya, Amerikan medyasının Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya girişini gelecek haftadan itibaren yasaklıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD medyasının Rus Dumasına girişi yasaklanıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Duma Düzenleme ve Kontrol Komisyonu Başkanı Olga Savastyanova, ABD medyasının Rus Duma'sına girişini yasaklayan kararın gelecek haftadan itibaren geçerli olacağını söyledi.

Kararın, ABD'ye "misilleme" olduğunu vurgulayan Savastyanova, "Karar, ABD'de Russia Today (RT) kanalının yabancı ajan kanunu kapsamına alınarak ABD Kongresine giriş akreditasyonunun kaldırılmasına karşılık alınıyor." dedi.

ABD Adalet Bakanlığının talebi üzerine 13 Kasım'da, ABD'de yayın yapan RT kanalı, "yabancı ajan" olarak kaydedilmiş ve ABD Kongresi, kanalın, binadaki akreditasyonunu kaldırmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 25 Kasım'da, Rusya'da faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasını öneren yasal değişiklikleri onaylamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, rus duması, abd medyası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER