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ABD medyası: Gizlice yapılan S-500 denemeleri başarılı oldu

ABD'nin CNBC televizyonu, Rusya'nın dünyanın en uzun menzilli füze savunma sistemi olan S-500'ü gizlice denediğini ve testi başarıyla tamamladığını duyurdu.

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ABD medyası: Gizlice yapılan S-500 denemeleri başarılı oldu

CNBC'nin ABD silah istihbaratı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Rusya'nın yeni nesil füze savunma sistemi olan S-500'ü gizli olarak denediği, S-500'un yaklaşık 480 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğu açıklandı.

Haberde Rusya'nın deneme testi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın yeni füze sistemi ile ABD'nin F-22 ve F-35 gibi savaş uçaklarını, hipersonik füzelerini ve dronlarını önleyebileceği iddia ediliyor. Yeni füze sistemi ile Kremlin, aynı anda birkaç hedefe nokta atışı yapma imkanına sahip olacak. Aynı zamanda Rusya'nın iddiasına göre S-500, dünya yüzeyinin 62 mil üzerinde yer alan hedefleri de vurma yeteneğine sahip." 

Etiketler: s500, rusya, füze, deneme, abd
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