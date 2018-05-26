ABD medyası: Gizlice yapılan S-500 denemeleri başarılı oldu

CNBC'nin ABD silah istihbaratı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Rusya'nın yeni nesil füze savunma sistemi olan S-500'ü gizli olarak denediği, S-500'un yaklaşık 480 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğu açıklandı.

Haberde Rusya'nın deneme testi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın yeni füze sistemi ile ABD'nin F-22 ve F-35 gibi savaş uçaklarını, hipersonik füzelerini ve dronlarını önleyebileceği iddia ediliyor. Yeni füze sistemi ile Kremlin, aynı anda birkaç hedefe nokta atışı yapma imkanına sahip olacak. Aynı zamanda Rusya'nın iddiasına göre S-500, dünya yüzeyinin 62 mil üzerinde yer alan hedefleri de vurma yeteneğine sahip."