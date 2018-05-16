ABD mahkemesi, Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verdi

Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Washington'un İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Hakim Richard Berman, Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verdi.

Ne olmuştu?

Hakan Atilla Mart 2017'de Amerika Birleşik Devletlerinin New York kentinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Dört hafta süren duruşmaların ardından Amerika Birleşik Devletlerinin İran yaptırımlarını ihlale yardımdan 3 Ocak tarihinde suçlu bulunmuştu.

Savcılık makamı, Atilla'yı İran'a yaptırımları ihlal ederek hayali altın ve gıda ticaretini sürdürmesine yardım etmek, Rıza Sarraf ve diğerleriyle işbirliği yapmakla suçlamıştı.

Atilla’nın avukatları ise Atilla'nın "suçsuz bir piyon" olduğunu savunarak beraatini istemişti.

Ancak Atilla, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ndeki 12 kişilik jüri heyeti tarafından kendisine yöneltilen 6 ayrı suçlamanın 5'inden suçlu bulunmuştu.

Atilla'nın jüri tarafından suçsuz bulduğu tek itham, "kara para aklama" suçlaması olmuştu.

Kaynak: TRT Haber