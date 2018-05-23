ABD, Kuzey Kore'yle müzakerelerden uzaklaşmaya hazır

ABD'nin Kuzey Kore'ye ve Lideri Kim Jong-un'a taviz vermediğini ve bundan sonra da verecek bir tavizlerinin olmadığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Amerikan halkı bize güveniyor. Doğru anlaşma olmazsa, nükleer silah programına ilişkin görüşmeler yanlış yönde ilerlerse ABD, müzakerelerden uzaklaşmaya hazır" dedi.

Pyongyang üzerindeki baskının meyvesini verdiğini açıklayan Pompeo, "Kore Yarımadası doğrulanabilir ve geri dönülemez şekilde nükleerden arındırılana kadar attığımız adımlar değişmeyecek" dedi.

Trump'tan "görüşme ertelenebilir" mesajı

12 Haziran'da Singapur'da yapılması beklenen tarihi zirve öncesinde ABD ile Kuzey Kore ve Güney Kore arasında ortaya çıkan sorunlarla ilgili değerlendirmesi sorulan Trump, zirve konusundaki çalışmaların halen sürdüğünü, görüşmenin 'büyük ihtimalle' erteleneceğini söylemişti.

Kaynak: Reuters