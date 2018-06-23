ABD, Kuzey Kore'ye tabut gönderiyor

Yonhap ajansının haberine göre, Güney-Kuzey sınırında ateşkes köyü olarak anılan Panmunjom'a geçici tabutlar getirildi.

Amerikan askerlerinin kalıntılarının "onurlu biçimde" taşınması için tabutlar birkaç gün içinde Kuzey Kore tarafına gönderilecek.

Kuzey Kore'ye gönderilecek toplam tabut sayısının 215 olarak planladığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bu ay Singapur'da düzenlenen zirvede Kore Savaşı'nda ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının ABD'ye gönderilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Kaynak: AA, Reuters