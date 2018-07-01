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ABD Kuzey Kore'nin nükleer programını bir yılda ortadan kaldırmayı planlıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Kuzey Kore'nin nükleer silahları ve balistik füze programını bir yıl içinde ortadan kaldırmaya yönelik bir planları olduğunu söyledi.

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ABD Kuzey Korenin nükleer programını bir yılda ortadan kaldırmayı planlıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CBS'de yayınlanan "Face the Nation" programına konuştu.

Bolton, Washington yönetiminin, Kuzey Kore'nin nükleer silahları ve balistik füze programının bir yıl içinde ortadan kaldırmasıyla sonuçlanacak bir plana sahip olduğunu, yaptırımların hızla kaldırılmasını ve Güney Kore ile Japonya'dan yardımların gelmesini isteyen Kuzey Korelilerin iş birliği yapmasını beklediğini söyledi.

Bolton, öte yandan, Kuzey Kore yönetimiyle müzakereleri yürüten ekibin sağlam adımlarla ilerlediğini vurguladı. 

"Kuzey Korelilerin geçmişte neler yaptığının hepimiz bilincindeyiz."

Kaynak: AA 

Etiketler: beyaz saray, Kuzey Kore, nükleer
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