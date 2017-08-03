  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.544
    EURO 4.199
  • BIST 107023.98
    ALTIN 143.775
Buradasınız : » » ABD Kuzey Kore'deki vatandaşlarını uyardı

ABD Kuzey Kore'deki vatandaşlarını uyardı

ABD, Kuzey Kore'deki vatandaşlarına, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek seyahat yasağından önce ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Kuzey Koredeki vatandaşlarını uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump yönetiminin yeni seyahat yasağının uzantısı olan yeni bir uyarı yayınladı.

Uyarıda, seyahat yasağına ilişkin istisnaların sadece "çok sınırlı koşullar altında" verilecek özel izne tabi olduğu belirtilerek, Kuzey Kore'deki vatandaşlarının seyahat yasağından önce bu ülkeden ayrılmaları istendi.

Kuzey Kore'ye ABD pasaportuyla seyahat etmek isteyen kişilerin, aldıkları özel izni pasaportlarına işletmesi gerektiği kaydedildi.

Bakanlıktan salı günü yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek seyahat yasağının, gazetecileri, insani yardım çalışanlarını ve ülkeye gitmesi "ulusal çıkarlara" uygun olan diğer kişileri kapsamayacağı ifade edilmişti.

Yasaya uymayanlara para cezası ve 10 yıla kadar hapis

Kuzey Kore'ye yönelik yasak, eğer iptal edilmezse en az 31 Ağustos 2018'e kadar devam edecek.

Yasağı muafiyet başvurusu yapmadan delmeye çalışanlar, para cezası ve 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak. 

Etiketler: abd, ABD Dışişleri Bakanlığı, kuzey kore'deki abd vatandaşları, seyahat yasağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER