ABD - Kuzey Kore zirvesinde yeni kriz: Hesabı kim ödeyecek?

İddia, ABD merkezli Washington Post gazetesinden geldi. Habere göre, Kim Jong-un'un otel masraflarını ödemeye hazır olan ABD'li yetkiler, ekonomik zorluklar çeken Kuzey Kore'nin bu duruma tepki göstereceğini düşünüyor. Bir yandan da ABD'nin, Kuzey Kore'nin otel masraflarını ödemesi, "ülkeye yapılan yaptırım kurallarının kendileri tarafından delinmesi" anlamına geliyor.

The U.S. is trying to find a discreet way to pay for Kim Jong Un’s hotel during the summit https://t.co/KHIH1S0t5y