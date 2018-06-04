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ABD - Kuzey Kore zirvesinde yeni kriz: Hesabı kim ödeyecek?

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jon-un arasındaki tarihi zirveye sayılı günler kala, Kim Jong-un'un otel masraflarını kimin ödeyeceği konusu kriz yarattı.

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ABD - Kuzey Kore zirvesinde yeni kriz: Hesabı kim ödeyecek?

İddia, ABD merkezli Washington Post gazetesinden geldi. Habere göre, Kim Jong-un'un otel masraflarını ödemeye hazır olan ABD'li yetkiler, ekonomik zorluklar çeken Kuzey Kore'nin bu duruma tepki göstereceğini düşünüyor. Bir yandan da ABD'nin, Kuzey Kore'nin otel masraflarını ödemesi, "ülkeye yapılan yaptırım kurallarının kendileri tarafından delinmesi" anlamına geliyor.

 


 

Nobel Barış Ödülü sahibi örgüt devrede

Kim Jong-un'un, başkanlık suitinin bir gecelik konaklama bedeli yaklaşık 6 bin dolar yani yaklaşık 28 bin Türk lirası olan Fullerton Oteli'nde kalmayı planladığı açıklandı. Washington Post'un ortaya çıkardığı hesap krizinin ardından ise devreye, Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN) yönetimi girdi. 

Ödülün bir kısmı zirveye harcanabilir

ICAN, 2017’de kazandıkları 1.1 milyon dolarlık (5.5 milyon TL) Nobel Ödülü’nün bir kısmının otel masraflarının ödenmesinde harcanabileceğini açıkladı. ICAN yetkilisi Akira Kawasaki, "Nobel Barış Ödülü, bir nakit para ödülü içeriyor. Kore Yarımadası'nda ve nükleer silahsız bir dünyada barışı desteklemek amacıyla, zirvenin maliyetlerini karşılamak için ödülden para teklif ediyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: zirve, otel, Kuzey Kore, Kim Jong-un, hesap krizi, abd, Trump
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