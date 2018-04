ABD - Kuzey Kore zirvesi için Trump'tan yeni lokasyon teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan, pek çok ülkenin görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini ancak görüşmenin Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınırda bulunan Barış Sarayı'nda yapılmasının zirveyi daha iyi temsil edeceğini düşündüğünü açıkladı.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!

Trump, ABD-Kuzey Kore zirvesinin hazırlıklarına başladı

Korelerarası zirveye dair övgü dolu sözler söyleyen ABD Başkanı Trump, ABD-Kuzey Kore zirvesi için hazırlıkların başladığı sinyalini Twitter hesabından vermişti.

"Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile uzun ve çok iyi bir konuşma yaptık. İşler çok iyi gidiyor, Kuzey Kore ile buluşma yeri ve zamanı ayarlanıyor. Ayrıca müzakerelerle ilgili Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile de konuştuk."

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.