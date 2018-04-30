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ABD - Kuzey Kore zirvesi için Trump'tan yeni lokasyon teklifi

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınırda bulunan Barış Sarayı'nda yapılması konusunu değerlendiriyor.

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ABD - Kuzey Kore zirvesi için Trumptan yeni lokasyon teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan, pek çok ülkenin görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini ancak görüşmenin Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınırda bulunan Barış Sarayı'nda yapılmasının zirveyi daha iyi temsil edeceğini düşündüğünü açıkladı.

 

Trump, ABD-Kuzey Kore zirvesinin hazırlıklarına başladı

Korelerarası zirveye dair övgü dolu sözler söyleyen ABD Başkanı Trump, ABD-Kuzey Kore zirvesi için hazırlıkların başladığı sinyalini Twitter hesabından vermişti.

"Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile uzun ve çok iyi bir konuşma yaptık. İşler çok iyi gidiyor, Kuzey Kore ile buluşma yeri ve zamanı ayarlanıyor. Ayrıca müzakerelerle ilgili Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile de konuştuk."

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, liderler zirvesi, Kuzey Kore, abd
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