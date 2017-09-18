  • 18 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.439
    EURO 4.108
  • BIST 107741.7
    ALTIN 145.615
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'ABD Kuzey Kore sorununu Pentagon'a devretmeye hazır'

'ABD Kuzey Kore sorununu Pentagon'a devretmeye hazır'

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'nin nükleer programını kontrol altına alacak seçeneklerinin tükendiğini belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Kuzey Kore sorununu Pentagona devretmeye hazır

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'nin nükleer programını kontrol altına alacak seçeneklerinin tükendiğini ve ABD'nin konuyu Pentagon'a devredebileceğini söyledi.

Haley, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore, pervasızca nükleer programına devam ederse ABD kendisini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalacak ve Kuzey Kore yok olacak. Hepimiz bunun farkındayız ancak hiçbirimiz savaş istemiyoruz." dedi.

Ellerindeki bütün seçenekleri değerlendirdiklerini belirten Haley, askeri seçeneklerin de masada olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kuzey Kore'nin ABD'nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacağı" tehdidine rağmen Pyongyang'ın, Goam adasını vurmakla tehdit ettiği, hidrojen bombası denediği ve fırlattığı iki füzenin Japonya'nın üzerinden geçtiği hatırlatılarak, "Trump boş tehditte mi bulundu? sorusu yöneltilen Haley, şunları söyledi:

"Boş bir tehdit değildi. Kuzey Kore sorumsuzca davranırken biz sorumlu davrandık ve bütün diplomatik yolları denedik. Güvenlik Konseyi'nde yapabileceğimiz hemen hemen her şeyi tüketmiş durumdayız. Kuzey Kore sorununu memnuniyetle General Mattis'e bırakabilirim çünkü onun birçok askeri seçeneği var. Biz sorumluluk sahibi olarak bütün diplomatik yolları denemek istedik, eğer bu işe yaramazsa General Mattis icabına bakacak." AA

Etiketler: abd, Kuzey Kore
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER