ABD - Kuzey Kore liderler zirvesinin tarihi netleşiyor

Görüşmeler neticesinde Kuzey Kore'nin nükleer programını sonlandırmasını umduğunu söyleyen Trump, "İki tarafın da birbirine büyük saygı göstereceğini umuyorum. Uzun yıllardır süregelen ilişkilerden çok farklı bir ilişki başlayacak" dedi.

Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı ise Kim Jong-un'un toplantıda Kuzey Kore'nin sürdüreceği uluslararası ilişkiler politikasına dair stratejik planları masaya yatıracağını açıkladı.

Trump Twitter'dan duyurmuştu

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay Kuzey Kore lideri Kim'den gelen daveti kabul ettiğini ve Mayıs ayında görüşeceklerini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabından, "Kuzey Kore ile müzakerelerde muhtemel ilerlemeler sağlanıyor. Uzun yıllardan sonra ilk kez ilgili tüm taraflar ciddi bir çaba gösteriyor. Dünya izliyor ve bekliyor. Belki bu boş bir umuttur fakat ABD olumlu veya olumsuz, her iki yönde de daha ileri gitmeye hazır" demişti.

Görüşmede Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların gözden geçirilmesi konularının masaya yatırılması bekleniyor.

Kaynak: Reuters