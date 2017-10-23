ABD Körfez krizinden endişeli

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin yaklaşık 5 aydır devam eden Körfez kriziyle ilgili endişe duyduğunu söyledi.

Tillerson, Katar'ın başkenti Doha'da mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin birlik olmaya çalışması gerektiğine işaret ederek, yaklaşık 5 aydır süren krizden endişe duyduklarını ve bunun etkilerini hissettiklerini belirtti.

Tüm tarafları diyalog masasına oturmaya ve anlaşmazlıklarını çözmeye çağırdıklarını kaydeden Tillerson, ülkesinin Kuveyt'in bu konudaki çabalarını desteklemeye devam edeceğini dile getirdi.

Ülkesinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'deki (IKBY) gayrimeşru referandumu desteklemediğine işaret eden Tillerson, "DEAŞ'a karşı savaşıldığı için referandumun zamanı değil." dedi.

İran'ın Irak'taki varlığından Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi sorumlu tutan Tillerson, Irak hükümetinin Kerkük'te kontrolü sağlayarak DEAŞ öncesi sınırlarına geri döndüğünü aktardı ve tarafları bu sınırlara bağlı kalmaya teşvik ettiklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından 5 ülkeyi kapsayan turunun ikinci durağı Katar'a gitmişti.

Kaynak: AA