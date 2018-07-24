ABD Kongresi'nden F-35'lerin teslimatını durdurma kararı

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi, gelecek yıl için 716 milyar dolarlık savunma yasa tasarısı üzerinde uzlaşma sağladı.

Tasarıda Türkiye'ye yeni nesil F-35 savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması da yer aldı.

Metinde, Washington ile savunma işbirliğine gidecek ülkelerin önce Moskova ile askeri ilişkilerini kesme yolunda bir politika izlemesi gerektiği vurgulandı.

Bu ifade ile Türkiye ve Hindistan'ın hedef alındığı bildirildi.

Tasarı, iki Çin firmasının ürettiği teknolojilerin kullanılmasına da yasak getiriyor.

Söz konusu yasak Amerikan kurum ve kuruluşlarıyla iş yapan kişi ve kuruluşlar için de bağlayıcı olacak.

Uzlaşma metnine göre, tasarının yasalaşmasından itibaren 90 gün içinde Pentagon'un Ankara-Washington ilişkileri hakkında bir raporu Kongre'ye sunması gerekiyor.

Trump yönetiminin uyarıları işe yaramadı

ABD Kongresi'nde F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının engellenme çabalarına karşın ABD Başkanı Donald Trump, gerekli adımların atılacağını söylemişti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ise, Kongre'ye Türkiye'ye satılacak F-35'lerle ilgili bir mektup göndererek, satışı engellemeye çalışan kesimleri uyarmıştı.

Türkiye'ye F-35 satışının engellenmesine karşı olduğunu ve çabaların endişe verici olduğunu söyleyen Bakan Mattis, Türkiye’nin F-35 satılan 8 kaynak ülkeden biri olduğunu hatırlatarak satışın durdurulması halinde üretim zincirinin aksayacağını açıklamıştı.

Türkiye dahil 9 ülkenin ortak projesi

F-35'lerin, gelecek 40 yılın taarruz uçağı olması öngürülüyor. Radara yakalanmama özelliğine sahip yeni nesil uçaklar, Türkiye dahil 9 ülkenin ortak projesi. Türkiye'nin 100'den fazla F-35 savaş uçağı sipariş verdiği projenin diğer ortakları ise Avustralya, Kanada, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, İngiltere ve Almanya.

Türkiye'nin F-35 projesindeki yeri

F-35 savaş uçağının orta gövdesi ve motorun önemli bazı parçaları Türkiye'de üretiliyor. ABD dışında F-35’lerin motorlarının imalat, bakım ve montajıyla ilgili seçilen ilk merkez Türkiye oldu.

Başından itibaren F-35 programının 9 katılımcısından biri olan Türkiye'nin programda geleneksel kalkış ve iniş yapabilen F-35A tipi uçak siparişinin yanı sıra programın ortak parça üreticisi ve motor bakım yüklenicisi.

Kaynak: AA