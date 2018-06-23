ABD Kongresi'nde F-35 teslimini engelleme çabaları sürüyor

ABD Kongresi'nin alt kanatları olan Senato ve Temsilciler Meclisi'nde F-35 mesaisi devam ediyor.

F-35'lerin ilk teslimat töreni ABD'de gerçekleşti

Türkiye'ye F-35 satışını engelleyemeyen İsrail'in B planı

ABD'li senatörler, teslimatı engellemek için harekete geçti

Brunson ve S-400 bahanesi

Hazırlanan yasa tasarılarında ortak vurgu; FETÖ ve PKK üyeliğinden yargılanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson ve Rus S-400 füze sistemleri.

Senato'da sunulan tasarılardan ilki Dışişleri Bakanlığı'nın ödeneği hakkındaki yasaya dahil.

ABD, Türkiye'yi vazgeçirmek istiyor

Yasa tasarısına eklenen maddede Türkiye'nin S-400 füze sistemlerini alması durumunda F-35 satışı ve teslimatı engellenecek.

Ancak, Türkiye'nin s-400ler'i almaktan vazgeçmesi ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da bunu teyit etmesi durumunda yasanın uygulanmayacağı istisnası eklendi.

Trump'tan yaptırımlar gelebilir

Temsilciler Meclisi'nde görüşülen tasarıda ise F-35 maddesi aynı şekilde yer alırken S-400'ler ile ilgili ek madde konuldu.

Bu maddede, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri alması durumunda Başkan Trump'tan yaptırımları hayata geçirmesi istendi.

Papaz Brunson'u öne sürdüler

Senato'nun Silahlı Hizmetler Komitesi'nin sunduğu tasarıda ise, Rahip Brunson'un hain darbe girişimi nedeniyle yargılanması ön plana çıkarıldı.

Türkiye'nin F35 savaş uçakları programından çıkarılması istendi.

Rusya ile iyi ilişkiler rahatsız etti

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemleri alma niyetinde olduğu ve bunun ABD yasalarında yaptırıma konu olduğu da gündemdeydi.

Tasarıda Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini geliştirmesinin NATO ittifakının ve üye ülkelerin güvenliğini azalttığı iddia edildi.

Savunma bakanı devreye giriyor

Tasarının sonunda Savunma Bakanı James Mattis'ten Türkiye'nin F-35 programından tamamen çıkarılması için gerekli maliyetleri içeren planı hazırlayıp Kongre'ye sunması isteniyor.

Savunma Bakanı planı sunana kadar F-35ler'in kullanım hakkının Türkiye'ye verilmemesi de tasarıda öngörülüyor.

Mattis engellemelere karşı

Kongre'nin her iki alt kanadının hazırladığı yasa tasarısı Konferans Komitesi'nde birleştirilecek ve ardından Senato, Temsilciler Meclisi sırayla görüşecek.

CNN'e konuşan Pentagon yetkilisi, Savunma Bakanı Mattis'in Türkiye'ye f-35 savaş uçaklarının engellenmesine karşı olduğunu söylemişti.

Kongre'de Türkiye mesaisi

Mattis'in yasanın nihai şekline F-35'lerin tesliminin engellenmesi maddesinin girmemesi için Kongre ile çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber