ABD Kongresi üyelerinden Netanyahu'ya mektup

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Kongre üyelerinin mektubunda, "gelecekte Filistin devletinin bir parçası olacak Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve (beldeden) Filistin toplumunun zorla çıkarılması gibi eylemlerin iki ülkenin insan haklarına saygı ve adalet değerlerinden vazgeçmek anlamına geldiğine" işaret edildi.

Mektupta bu eylemlerin iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye attığı vurgulanarak, Netanyahu'nun Susya halkının isteklerini adil bir şekilde yeniden değerlendirmesi istendi.

ABD'deki etkin Yahudi kuruluşu "J Street", memnuniyetle karşıladıkları mektubun, İsrail'in yerleşim yeri faaliyetlerine yönelik şimdiye kadar Kongre tarafından yapılan en önemli eleştiri olduğuna işaret etti.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem geçen Eylül'de İsrail hükümetine, Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı Han el-Ahmar ve Susya beldelerindeki evlerin yıkılmasının "savaş suçu" olduğu uyarısını yapmıştı.

Kaynak: AA