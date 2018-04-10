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ABD, kimyasal silah taslağı için oy istedi

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BMGK üyelerine "kimyasal saldırının arkasında kimin olduğunun soruşturulması"na dair bir taslak sundu.

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ABD, kimyasal silah taslağı için oy istedi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısını görüşmek için dün New York'ta toplandı.

ABD'nin temsilcisi Nikki Haley, ABD Güvenlik Konseyi'nin, "Suriye'de kimyasal silah kullanılmasında kimin suçlanacağı" konusunda hazırladığı taslak için BMGK'da oy kullanılmasını istedi.

Rusya ise, karar taslağı için, "içinde kabul edilemez etkenler barındırıyor" açıklamasını yaptı.

"Karar ne olursa olsun cevap vereceğiz"

Haley, "BM Güvenlik Konseyi'nden çıkacak sonucun ne olduğuna bakmaksızın Suriye’deki ölümcül kimyasal silah saldırısına cevap vereceğiz" dedi.

Esed rejiminin bölgede yaptıklarına değinen Haley, "Esed rejiminin saldırılarından kaçmak için Duma kentinin mahzenlerinde saklanan çocuklar ve kadınlar var ancak buralar, onlarca kişinin kimyasal saldırı sonucu öldürüldüğü mezarlara dönüştürüldü. Bunu ancak bir canavar yapar" ifadelerini kullandı.

Siviller hedef alındı

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde geçen Cumartesi günü sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: nikki haley, kimyasal saldırı, bmgk, abd
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