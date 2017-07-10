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ABD, Japonya ve Hindistan'dan ortak tatbikat

Japonya, ABD ve Hindistan, Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat başlattı.

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ABD, Japonya ve Hindistandan ortak tatbikat

Kyodo ajansının haberine göre, Hint Okyanusu'nun Bengal Körfezi'nde başlatılan Malabar tatbikatı 17 Temmuz'da sona erecek.

Her yıl düzenlenen tatbikata, aralarında ABD'ye ait donanma uçak gemisi Nimitz, Japonya'ya ait helikopter gemisi Izumo, Hindistan'a ait uçak gemisi Vikramaditya'nın da olduğu yaklaşık 20 geminin katılıyor.

Hindistan Savunma ve Maliye Bakanı Arun Jaitley, mayıs ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yaptığı resmi ziyarette, Japon mevkidaşı Tomomi Inada'ya; ABD, Japonya ve Hindistan arasında yapılması planlanan askeri tatbikatın bu alandaki iş birliğinin geliştirilmesi için iyi bir fırsat olacağını söylemişti.

Japon ordusu, geçen ay ABD donanmasıyla birlikte Güney Çin Denizi'nde yürüttüğü tatbikatta, Japonya'ya ait helikopter gemisi Izumo, savaş gemisi Sazanami ve ABD'ye ait USS Ronald Reagan uçak gemisi yer almıştı.

Etiketler: abd, Japonya ve Hindistan'dan ortak tatbikat
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