  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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ABD istihbaratındaki bilgi sızması artıyor

CIA Direktörü Pompeo, "Amerika'nın gizli bilgilerini çalarak egolarını tatmin etmeyi veya para kazanmayı amaçlayan insanlar artışta." dedi.

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ABD istihbaratındaki bilgi sızması artıyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo, MSNBC televizyon kanalına yaptığı konuşmada istihbarattan dışarıya bilgi sızmasının sebebini Edward Snowden gibi isimlerin "kahramanlaştırılması" olarak değerlendirdi.

Pompeo, "Edward Snowden gibi isimler kahramanlaştırılıyor ve Amerika'nın gizli bilgilerini çalarak, kendi egolarını tatmin etmeyi veya para kazanmayı amaçlayanlar ya da farklı amaçlar güden insanlar artışta." ifadesini kullandı.

Donald Trump yönetiminin istihbarattan bilgi sızmasını engellemek için mücadele ettiğini vurgulayan Pompeo, bilgi çalmaya kalkışan veya daha önce bilgi çalan insanların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. AA

Etiketler: abd istihbaratı, bilgi sızması
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