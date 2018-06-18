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ABD istihbaratı Kuzey Kore’de üç binden fazla nükleer ve füze tesisi belirledi

Güney Kore merkezli Munhwa llbo gazetesinde yayımlanan bir habere göre, ABD istihbarat servisleri, Kuzey Kore'de "üç binden fazla nükleer ve füze tesisini" belirledi.

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ABD istihbaratı Kuzey Korede üç binden fazla nükleer ve füze tesisi belirledi

Haberde, "Kuzey Kore’deki ilk gizli nükleer çalışmaları, 1982 yılında ABD istihbaratı tarafından kaydedildi. Geçen 36 yıl boyunca, Kuzey Kore nükleer tesislerini sürekli geliştirdi" denildi.

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un imzaladıkları anlaşma gereği yapılacak olan bu tesislerin denetimi, uluslararası düzeyde ciddi bir sorun olacak.

Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un 12 Haziran Singapur’da gerçekleşen buluşmasında; Pyongyang ve Washington tarafından, güvenlik garantisi karşılığında Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması ile ilgili belge imzandı.

Trump da buna karşılık olarak, Pyongyang'ın yıllarca ısrar ettiği Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları askıya almaya söz verdi.

Kaynak: DHA
 

Etiketler: nükleer tesis, Kuzey Kore, abd
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