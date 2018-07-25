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ABD, İsrail'in "Yahudi Ulus Devlet Yasası" karşısında sessiz kaldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail meclisinin onayladığı "Yahudi Ulus Devlet Yasası"yla ilgili soruya cevap vermekten kaçındı.

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ABD, İsrailin &quot;Yahudi Ulus Devlet Yasası&quot; karşısında sessiz kaldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail meclisinin onayladığı "Yahudi Ulus Devlet Yasası"na ilişkin soru üzerine konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, "Diğer ülkelerin yasaları hakkında yöneltilen sorulara cevap vermiyoruz." iddiasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı basın toplantılarında diğer ülkeler hakkında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakmayan Sözcü, İsrail konusunda sessiz kaldı.

Sözcü, "Bu yasa hakkında kaygı duyuyor musunuz" şeklindeki soruya, "Diğer ülkelerin yasaları hakkında yöneltilen sorulara cevap vermiyoruz. Bu yasadan elbette haberimiz var. Fakat konuya ilişkin doğrudan sorularınızı İsrail hükümetine yöneltin." cevabını verdi.

"Bu yasanın İsrail demokrasisini zedeleyeceğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de Nauert, "Bu konu üzerine yorum yapmayacağım, bu soruyu İsrail'e sorun." dedi.

İsrail'de muhalefetin karşı çıktığı "Yahudi Ulus Devlet" yasa tasarısına birçok farklı ülkeden tepkiler gelmişti.

Tasarı, 55 "hayır" oyuna karşılık 62 "evet" oyuyla meclisten geçerek yasalaşmıştı.

"İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır." ibaresi bulunan yasa ile Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor.

Kaynak: AA

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