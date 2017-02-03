  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.744
    EURO 4.028
  • BIST 87394.19
    ALTIN 145.977
Buradasınız : » » ABD, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşimi için açıklamada bulundu

ABD, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşimi için açıklamada bulundu

Beyaz Saray Sözcüsü: Varolan yerleşimlerin barışa mani olmadığını düşünmekle birlikte yeni yerleşim alanlarının açılmasının barışa ulaşmamız adına yardımcı olmadığını düşünüyoruz.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD, İsrailin Filistin topraklarındaki yerleşimi için açıklamada bulundu

Beyaz Saray'ın yeni Sözcüsü Sean Spicer, İsrail’in Filistin topraklarında yeni yerleşim alanları oluşturma girişimlerinin İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerine yardımcı olmadığını kaydetti.

Spicer, İsrail'in Filistin topraklarında yasadışı yerleşim yerleri oluşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD’nin, İsrail ve Filistin arasında barışın sağlanması yönündeki umudunun 50 senedir değişmediğini belirten Spicer, "Varolan yerleşimlerin barışa mani olmadığını düşünmekle birlikte yeni yerleşim alanlarının açılmasının veya yerleşim yerlerinin sınırlarının genişletilmesinin barış hedefine ulaşmamız adına yardımcı olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ay içerisinde yapacağı Washington ziyaretinde konunun gündeme geleceğini belirten Spicer, "Başkan daha önce Ortadoğu bölgesinde barışın sağlanmasını umut ettiğini belirtmişti. Trump yönetimi resmi olarak yerleşim yerlerine ilişkin bir tavır almadı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun önümüzdeki günlerde yapacağı ziyarette konuyu gündeme getirmek dahil olmakla birlikte konuya ilişkin müzakerelerimizi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu. AA

Etiketler: beyaz saray, abd, sean spicer, israil, filistin toprakları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER