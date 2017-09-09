ABD Irma kasırgasına hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca kişiye Irma tahliyesi... Karayipler'in ardından Küba'yı vuran Irma kasırgası, Florida eyaletine doğru ilerliyor.
Sahil Güvenlik göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor
Yangında şehit mezarlığındaki Türk bayrağı yanmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Ruhani ile görüştü
Musullu siviller evlerine dönemiyor
Türk Lirası tarihinde bir ilke imza attı
Meksika'daki 8,1 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
ABD'de 'Irma' nedeniyle büyük tahliye
Dışişleri'nden Almanya'ya 'seyahat' uyarısı