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'ABD, İran anlaşmasında kalmaya çalışıyor'

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmada kalmaya devam edeceğini belirtti.

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ABD, İran anlaşmasında kalmaya çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Amerikan CNN kanalına bir mülakat verdi.

Ağırlıklı olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü açıkladığı yeni İran stratejisinin ve ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı duruşunun ele alındığı programda Tillerson, dış politikayla ilgili birçok konuda değerlendirme yaptı.

Trump'ın yeni İran stratejisinin seçim kampanyası boyunca dile getirdiği önceliklere uygun olduğunu kaydeden Tillerson, bu bakımdan tutarlı bir İran çizgisi izlediklerini ifade etti.

"Nükleer anlaşmanın zayıflıklarını müzakere edeceğiz"

Tillerson, "Başkan'ın istediği şey İran meselesiyle ilgili daha kapsamlı bir strateji ortaya koymaktır. Nükleer anlaşmanın zayıflıklarını müzakere edeceğiz. Anlaşmada kalıyoruz, ancak Avrupalı ortaklarımız ve müttefiklerimizde (anlaşmanın getirdiği) endişeleri giderip gideremeyeceğimize bakacağız." yorumunu yaptı.

İran'ın bazı teknik konularda anlaşmayı açık olarak ihlal ettiğini savunan Tillerson, anlaşmada Tahran'ın bu ihlallerini düzeltmesi için bir miktar zaman tanındığını da sözlerine ekledi.

ABD'nin yeni İran stratejisini cuma günü açıklayan Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını kaydederek, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim (anlaşmaya) katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." ifadesini kullandı.  

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD'nin İran'la nükleer anlaşması
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