ABD, İngiltere ve Rusya arasında siber saldırı krizi

ABD ve İngiltere, bir dizi siber saldırının arkasında Moskova'nın olduğunu iddia ederek uyarılarda bulundukları ortak bir bildiri yayınladı. Geçtiğimiz yıl bazı batı ülkeleri, çok sayıda bilgisayar sistemine zarar veren "NotPetya" virüsünün arkasında Moskova olduğu suçlamasında bulunmuştu. Yetkililer, Rusya'nın gelecekte de benzeri virüsleri, siber operasyonlarda kullanabileceği konusunda uyardı.

İngiltere'de siber saldırılar için yatırım arttı

İngiltere'de yayın yapan The Sunday Times gazetesi, Rusya'nın İngiltere'nin ağlarına saldırması durumunda, İngiltere'nin siber saldırıyla karşılık vermeye hazır olduğunu yazdı. Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'ndan (GCHQ) bir yetkili, Rusya'nın siber saldırılar düzenlediğini iddia ederek bu saldırılara devam edeceğini söyledi.

İngiltere'nin Milli Siber Güvenlik Stratejisi kapsamında, 1,9 milyar sterlinlik bir kaynağı siber tehditlerle mücadeleye ayırmayı planlığı açıklanmıştı.

Rusya Büyükelçiliği: Siz yapmazsanız biz de yapmayız

Kremlin'den ABD ve İngiltere'nin açıklamalarına yorum gelmezken Londra'daki Rus Büyükelçiliği, Moskova hakkındaki iddiaların “Pervasız, kışkırtıcı ve asılsız bir politikanın çarpıcı örnekleri” olduğunu söyledi.

Twitter'da, "Rusya'nin herhangi bir siber saldırı planı yok" açıklaması yapan Londra'daki Rusya Büyükelçiliği, İngiltere'nin benzeri bir saldırıda bulunmadığı müddetçe Rusya'nın böyle bir şey yapmayacağını söyledi.

Kaynak: TRT Haber, Reuters