  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD, İncirlik iddialarını yalanladı: Terk ettiğimiz haberlerinin gerçeklik payı yok

ABD, İncirlik iddialarını yalanladı: Terk ettiğimiz haberlerinin gerçeklik payı yok

ABD'nin İncirlik Üssü'ndeki seyyar silah deposunu taşımasının ardından çıkan haberlere Pentagon Sözcüsü Johny Michael'dan yanıt geldi.

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ABD, İncirlik iddialarını yalanladı: Terk ettiğimiz haberlerinin gerçeklik payı yok

ABD Hava Kuvvetleri'nin uzun yıllar Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan arazi tipi 40 ton ağırlığında, 15 metre uzunluğundaki "Armag" mobil silah deposu taşındı.

"Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor"

Pentagon Sözcüsü Johny Michael, silah deposunun taşınmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

Türkiye'nin yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ettiğini söyleyen Micheal, "Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor." dedi.

"Haberlerin hiçbir gerçeklik payı yok"

Johny Michael, "ABD Avrupa Kuvvetleri'ne bağlı askerlerin sorumluluk alanları içerisindeki görev bölgelerinden herhangi birini terk ettiğimize dair yapılan online haberlerin hiçbir gerçeklik payı yoktur. Bu haberler, güvensizliği arttırmak ve birlikte ortak hareket etmemiz, ortak çıkarlarımızı gözetmemiz gereken bir zamanda ayrımcılık çıkarmaya çalışmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Pentagon, incirlik
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