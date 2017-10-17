ABD ile Rusya arasında ikinci Suriye toplantısı yapıldı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, ABD'li üst düzey askerlerin ikinci kez Suriye'yi görüşmek üzere Rus askeri yetkililerle bir araya geldiğini açıkladı.

Dillon, video konferans yöntemi ile Bağdat'tan ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak Suriye ve Irak'ta devam eden DEAŞ karşıtı operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Eylül ayında ABD ile Rus askeri yetkililer arasında ilki yapılan Suriye toplantısının ikincisinin yapılıp yapılmadığına yönelik bir soruya Dillon, "Yine aynı seviyede ikinci bir toplantının yapıldığını biliyorum." yanıtını verdi.

Görüşmenin Irak ve Suriye'de yapılmadığını aktaran Dillon, toplantıya tuğgeneral seviyesinde askeri yetkililerin katıldığını belirtti.

Dillon, görüşmenin yeri konusunda bilgi vermekten kaçınarak "Toplantının konusu aynı şekilde Suriye'de söz konusu olan ayrışma, iletişim kanalları, Rusya, rejim destekli kuvvetlerin ve SDG’nin (Suriye Demokratik Güçlerinin) Orta Fırat Vadisi'nde nereye doğru gidecekleri ve ayrışma için alınan tedbirlerle ilgiliydi." şeklinde konuştu.

Rakka'nın yüzde 90'ı DEAŞ'tan alındı

DEAŞ'ın Suriye'de büyük kayıp verdiğini kaydeden Albay Dillon, "Dört aylık operasyondan sonra Rakka'nın yüzde 90'ından fazası temizlendi." ifadelerini kullanarak, şehirde temizlik operasyonlarının devam ettiğini dile getirdi.

Albay Dillon, şehirdeki temizlik devam ederken PKK/PYD’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Rakka'da son direnç noktalarına saldırmasını beklediklerini söyledi.

Dillon, şöyle devam etti:

"SDG son 96 saat içerisinde bin 300 sivilin güvenli yerlere geçmesine yardım etti ve geçen hafta ise 3 bin sivil kurtarılmıştı. Son birkaç gün içerisinde Rakka'da aralarında birçok yabancı savaşçının da bulunduğu 350 DEAŞ militanı SDG’ye teslim oldu ve SDG taramasından geçtikten sonra tutuklandı. Geride kalan sivillerin güvenlikleri sağlandıktan sonra temizlik çalışmalarına hız verildi. SDG, ulusal hastane kompleksini ve futbol stadyumunu aldı. SDG ayrıca DEAŞ’ın korku ve terörünün sembolü olan kamusal idamların yapıldığı El Naim Trafik Meydanı'nı tamamen aldı."

"PKK/PYD unsurları Rakka operasyonundan sonra şehirde kalacak mı?" sorusuna ise Dillon, "Hayır, şu anda eğitilmiş bin 600 yerel güvenlik görevlisi var, şehirdeki polis ve güvenlik kuvvetini bunlar oluşturacak." yanıtını verdi.

Irak ve Suriye 6 bin 500 DEAŞ militanı var

ABD öncülüğündeki koalisyonun Rakka sonrasında da SDG’nin Orta Fırat Vadisi bölgesinde DEAŞ ile mücadelesine ve bölgedeki diğer temizlik çalışmalarına destek vermeye devam edeceğini aktaran Dillon, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de toplam 6 bin 500 militanının kaldığını vurguladı.

Koalisyon, Kerkük'te taraflarla görüşüyor

Kerkük'te son birkaç gündür Irak ordusu ve Şii Haşdi Şabi milisleri ile Peşmerge arasında söz konusu çatışmalara da değinen Dillon, pazartesi günü meydana gelen çatışmaların "iletişimsizlikten kaynaklı" olduğunu ve ondan sonra da herhangi bir çatışma yaşanmadığını belirtti.

Dillon, konuya ilişkin "Durumu izlemeye devam ediyoruz. Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge ile görüşen liderlerimiz, gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu. Bu gerginlik bizi DEAŞ'a karşı verdiğimiz ortak savaşımızdan alıkoyuyor." yorumunda bulundu.