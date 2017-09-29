ABD ile Küba arasında tansiyon yeniden yükseliyor

Amerika Birleşik Devletleri ile Küba ilişkilerinde gerilim tırmanıyor.

Washington, Havana'daki diplomatlarının büyük bir kısmını geri çağırdı; vize işlemlerini de durdurma kararı aldı.

ABD, Küba'da görev yapan diplomatlarının yarıdan fazlasına ülkeden ayrılma talimatı verdi.

Buna gerekçe olarak da diplomatlarına yönelik saldırıları gösterdi. Amerikan tarafı vize işlemlerini de durdurma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Obama döneminde Küba ile düzeltilen ilişkileri keseceğini duyurmuştu.

Washington, Havana Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik ses dalgalarıyla saldırılar düzenlendiğini iddia ediyordu.

