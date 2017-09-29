  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.563
    EURO 4.206
  • BIST 102907.73
    ALTIN 146.927
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD ile Küba arasında tansiyon yeniden yükseliyor

ABD ile Küba arasında tansiyon yeniden yükseliyor

Washington, Havana'daki diplomatlarının büyük bir kısmını geri çağırdı; vize işlemlerini de durdurma kararı aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD ile Küba arasında tansiyon yeniden yükseliyor

Amerika Birleşik Devletleri ile Küba ilişkilerinde gerilim tırmanıyor.

Washington, Havana'daki diplomatlarının büyük bir kısmını geri çağırdı; vize işlemlerini de durdurma kararı aldı.

ABD, Küba'da görev yapan diplomatlarının yarıdan fazlasına ülkeden ayrılma talimatı verdi.

Buna gerekçe olarak da diplomatlarına yönelik saldırıları gösterdi. Amerikan tarafı vize işlemlerini de durdurma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Obama döneminde Küba ile düzeltilen ilişkileri keseceğini duyurmuştu.

Washington, Havana Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik ses dalgalarıyla saldırılar düzenlendiğini iddia ediyordu.
 

Etiketler: abd, Trump, küba, Havana, washington, beyaz saray, obama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER