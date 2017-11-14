'ABD ile ilişkilerimiz günden güne kötüye gidiyor'

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ile ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler'de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği zirvesi'nde akşam yemeğinde biraraya geldi.

Medvedev görüşmenin ardından Trump ile "açık ve dostça" bir görüşme gerçekleştirdik dedi.

Gündemden uzak konuları ele aldıklarını vurgulayan Medvedev, ABD ile ilişkilerin son yılların en kötü seviyesinde olduğunu vurguladı.

Vietnam'da düzenlenen Apec zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Trump bir kaç kez resmi olmayan kısa görüşmeler gerçekleştirmişti.

Amerikan kamuoyu, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakından beri bu ülkeye oldukça tepkili.

İki ülke arasında Suriye başta olmak üzere birçok konuda büyük anlaşmazlıklar sürüyor.

Kaynak: TRT Haber