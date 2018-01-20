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ABD hükümeti Trump'ın ilk yıl dönümünde resmi olarak kapandı

ABD hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Trump’ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapandı.

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ABD hükümeti Trumpın ilk yıl dönümünde resmi olarak kapandı

Bütçe konusunda uzlaşı sağlanamadı. ABD'de hükümet kapandı.

ABD'de milyonlarca kamu çalışanı 20 Ocak'tan itibaren kurumları yeniden açılıncaya kadar işlerine gidemeyecek ya da ücret almadan çalışmak zorunda kalacak.

ABD hükümeti Trump'ın birinci yıl dönümünde kapanmaya doğru gidiyor

24 milyar dolara mal olmuştu

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her sene yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplam 12 kez kapanmasına yol açtı.

Kongrenin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihlerinde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan yaklaşık 800 bin kamu çalışanı 16 gün işlerine gidememiş, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim 2013'te sona ermişti.

Ayrıntılar gelecek...

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