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ABD, Hindistan'ı kirli yakıta boğuyor

ABD'nin hava kirliliğiyle mücadele eden Hindistan'a kirli yakıt ihraç ettiği ortaya çıktı.

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ABD, Hindistanı kirli yakıta boğuyor

Associated Press'in yürüttüğü araştırmada, ABD'nin ülke içinde satamadığı katran kumları ve ağır yakıttan arta kalan petrokoku Hindistan'a ihraç ettiği bildirildi.

ABD'nin 2016'da Hindistan'a 8 milyon metreküplük petrokok gönderdiği kaydedilen araştırmada, karbon ve sülfür içermesi nedeniyle oldukça zararlı olan petrokokun ucuz ve ısıl değerinin çok yüksek olduğu belirtildi.

Sağlık ve çevre uzmanları, dünyada petrokokun en büyük üreticisi ABD'nin bir çevre problemini ihraç ettiğine dikkati çekti.

Hindistan Çevre Kirliliği Kontrol Birimi, yapılan testler sonucu ABD'den ithal edilen petrokokta normal kömüre göre 17 kat daha fazla sülfür bulunduğunu vurguladı.

Hint çevreci Sunita Narain, "Biz dünyanın çöp kutusu olmamalıyız. Zaten hava kirliliğiyle uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni Delhi'de yaşayan 63 yaşındaki Satye Bir, başkentin kirli havası yüzünden astım spreyi kullandığını dile getirerek, "Hayatım bitti. Akciğerlerim bitti. Nefes alamıyorum." dedi.

Hindistan'da her yıl yaklaşık 1,1 milyon kişi hava kirliliğine bağlı nedenlerden hayatını kaybediyor.

Ülkede çocukların yüzde 50'sinde akciğer fonksiyonlarında azalma olduğu belirtiliyor.

Yeni Delhi'de geçen ay görüş mesafesi yer yer 1 metreye kadar düşerken, hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği standardın yaklaşık 30 kat üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: hindistan, hava kirliliği, abd, abd yakıt, abd ihracat
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