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Buradasınız : » » ABD heyeti vize gerginliğinin çözümü için geliyor

ABD heyeti vize gerginliğinin çözümü için geliyor

ABD'den bir heyetin vize gerginliğinin çözümü için önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

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ABD heyeti vize gerginliğinin çözümü için geliyor

Amerikan tarafı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson arasındaki telefon görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, her iki bakanın ülkeler arası yaşanan gerginlik ile ilgili olarak yakın irtibatta olmayı sürdürecekleri ifade edildi.

Bu irtibat çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığından bir heyetin Türkiye’ye geleceği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet, önümüzdeki hafta Türkiye’de temaslarda bulunacak.
 

Etiketler: Trump, Rex Tillerson, beyaz saray, abd vize, abd
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