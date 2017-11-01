  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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ABD heyeti, Arakanlı liderlerle bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Simon Henshaw'ın, Myanmar'da Arakanlı liderlerle görüştüğü bildirildi.

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ABD heyeti, Arakanlı liderlerle bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında Myanmar ve Bangladeş'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözcü Nauert, Nüfus, Mülteciler ve Göçten sorumlu Müsteşar Yardımcısı Henshaw'ın Myanmar ve Bangladeş'te Arakanlılar hakkında görüşmeler yaptığını belirterek, "Heyet Myanmar'daki ilk görüşmelerini tamamladı." dedi.

Sözcü, Myanmar ordusundan yetkililerle görüşülüp görüşmeyeceği hakkında ise bir açıklama yapmadı.

Ayrıca Nauert, "Myanmar'da yapacağımız görüşmelerde baskıyı artıracağız." ifadesini kullandı.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: heather nauert, abd, simon henshaw, arakanlı müslümanlar, Budistler, myanmar
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