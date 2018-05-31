ABD, Heyet Tahrir Şam'ı terör listesine dahil etti

ABD Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, terör örgütü listesinde yer alan El Nusra'nın organizasyon yapılanmasında bir düzenlemeye giderek Heyet Tahrir Şam ve diğer müttefiklerinin de listeye dahil edildiğini belirtti.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de El Kaide bağlantılı El Nusra'nın organisazyonunu, Heyet Tahrir Şam ve diğer isimlerini de kapsayacak şekilde değiştirdi. Bu isimler, El Nusra'nın bünyesinde yer alan yabancı terörist olarak listeye eklendi." denildi.

'Terör örgütü ismini değiştirerek ABD'yi kandıramayacak'

Açıklamada ifadesine yer verilen Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales, El Kaide terör örgütünün ismini değiştirerek ABD'yi kandıramayacağını ve örgütün hangi ismi seçerse seçsin kurtulamayacağını söyledi.

El Nusra'nın Ocak 2017'de HTŞ'yi ortaya çıkartarak Suriye'deki hedeflerini yerine getirmek için bir araç olarak kullandığına vurgu yapılan açıklamada, El Nusra'nın terör listesine alınmasının ardından HTŞ adı altında faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA