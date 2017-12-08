Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 8 üye ülkenin çağrısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını görüşmek için acil olarak toplandı.

Kudüs krizinin masaya yatırıldığı toplantıda, 5 daimi üye ile 10 geçici üye ülkenin temsilcileri katıldı.

Toplantıya katılan ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, skandal karara tepkiler sürmesine rağmen, ABD'nin Ortadoğu barışı sürecini kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı.

ABD'nin İsrail ve Filistinliler arasında arabuluculuk konusundaki güvenilirliğini sürdürdüğünü belirten Haley, Birleşmiş Milletlerin Ortadoğu barışına yönelik beklentileri geliştirme yerine zarar verdiğini söyledi.

ABD hariç diğer 14 ülke, Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesine karşı. BMGK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in Kudüs'ü ilhak ve başkent ilanını geçersiz saymıştı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul etmiş sayılıyordu.

Kaynak: TRT Haber



