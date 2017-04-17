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ABD, halkoylamasını böyle yorumladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner'a atfen yapılan yazılı açıklamada Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan halkoylaması değerlendirildi.

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ABD, halkoylamasını böyle yorumladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner'a atfen yapılan yazılı açıklamada Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan halkoylaması değerlendirildi.

Pazar günü Türkiye'deki milyonlarca seçmenin sandığa giderek tercihini yaptığı ifade edilen açıklamada, "Her iki taraftan seçmenleri ve tarafları, Türkiye'nin geleceği için beraber çalışmaya odaklanmaya ve anlamlı bir siyasi diyalogu sürdürmeye teşvik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) oylamayla ilgili ilk değerlendirme raporuna da atıf yapılan açıklamada, teşkilatın raporunda yer alan endişelerin not edildiği ve birkaç hafta sürecek nihai raporun da bekleneceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD, (Türkiye ile) ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye olan bağlılığını sürdürmekte, hukukun üstünlüğü ile özgür medyanın asli olduğu Türkiye'deki demokratik gelişimi desteklemeye devam etmektedir." denildi. 

Etiketler: abd, ABD Dışişleri Bakanlığı, Mark Toner, halkoylaması, halkoylaması 2017
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