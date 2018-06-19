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ABD Güney Kore'yle askeri tatbikatları durdurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan ordusuyla Güney Kore ordusu tarafından yürütülen ortak askeri tatbikatların durdurulduğunu açıkladı.

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ABD Güney Koreyle askeri tatbikatları durdurdu

Pentagon Sözcüsü Dana White, "Başkan Trump'ın bağlılıklarıyla uygun ve müttefikimiz Güney Kore ile uyum içinde ABD, ağustos ayındaki tüm savunma amaçlı savaş oyunu planlarını durdurmuştur" dedi.

Ayrıca White, Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin bu hafta içinde bir araya gelerek ABD ile Güney Kore askeri tatbikatlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunacağını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile gerçekleştirdikleri askeri tatbikatları durduracaklarını açıklamıştı.

Trump ve Kim arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabakata varıldığı belirtilmişti.

Pentagon Sözcüsü Dana White ise Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili kararı öncesinde ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile görüştüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Pentagon, güney kore, ABD Savunma Bakanlığı
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