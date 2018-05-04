ABD, Güney Kore'deki güçlerini azaltmıyor

Amerikan New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmeden önce Güney Kore'de konuşlu Amerikan askerlerinin sayısının azaltılması için Pentagon'a seçenekler hazırlaması talimatı verdiğini iddia etti.

New York Times'ın bu iddiasına ABD yönetiminden yanıt gecikmedi.

Pentagon iddiaları yalanladı

Pentagon'daki Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı masasına bakan sözcülerden Yarbay Christopher Logan, "New York Times haberi yanlıştır. Başkan, Pentagon'a Güney Kore'de konuşlu Amerikan güçlerinin azaltılması için seçenek sunma talimatı vermedi." dedi.

ABD'nin, Güney Kore'deki misyonunun aynen devam ettiğini söyleyen Yarbay Logan, yarımadaki askeri durumları konusunda herhangi bir değişiklik olmadığından bahsetti.

Logan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Savunma Bakanlığı maksimum baskı kampanyasına verdiği desteğe, Başkan'a askeri seçenekler sunma ve müttefiklerimizin güvenliğine kuvvetli bağlılığımız devam ediyor. Kore yarımadasının tamamen, doğrulanabilir ve geri dönülmez bir şekilde nükleerden arındırılmasına bağlıyız."

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton da iddiaları yalanladı

New York Times haberine bir yalanlamada Beyaz Saray'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi.

"New York Times haberi deli saçması. Başkan, Pentagon'a Güney Kore'de konuşlu Amerikan güçlerini çekme konusunda seçenek sunması talimatını vermedi."

Tarihi görüşme haftaya

Trump'ın önümüzdeki hafta Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesi bekleniyor.

Kuzey ile Güney Kore arasında yıllar sonra ilk kez devlet başkanları seviyesinde görüşme söz konusu olurken, Kim'in artık nükleer deneme yapmayacağı yönünde açıklamaları da basına yansıdı.

Ayrıca, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasını beklediklerini açıkladı.

Kaynak: AA