ABD gözlerini yeniden Ay'a çevirdi

ABD Başkanı Donald Trump, NASA'ya, Amerikalı astronotların en son 1972 yılında ziyaret ettiği Ay'a tekrar gidilmesi için görevlendirdi.

Trump, Amerika'nın Ay'a giderken, bir gözünün de Mars'ta olacağını söyledi.

Başkan Trump, NASA'yı Ay'a seyahat için hazırlıklara başlamakla, özel sektörle işbirliği yapmakla görevlendirdi ve bununla ilgili bir kararname imzaladı. Kararnameyi imzaladığı törende Ay'a ilk ayak basanlardan Buzz Aldrin ile Ay'a son giden Amerikalı astronot Harrison Smith de vardı.

NASA yetkilileri, ilk işlerinin Ay misyonları için Kongre'den bir fon çıkartmak olacağını belirtti.

Amerikan SpaceX (SPEYS İKS)firması da, gelecek yıl Ay yörüngesine insanlı uçuş başlatmayı planlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Ay'a ilk olarak 1969 yılında 3 astronot göndermişti.

1969-72 yılları arasında Ay'ın yüzeyine 6 seferde 12 astronot göndermişti.

Kaynak: TRT Haber