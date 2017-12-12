  • 12 ARALIK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.83
    EURO 4.503
  • BIST 109189.36
    ALTIN 153.025
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD gözlerini yeniden Ay'a çevirdi

ABD gözlerini yeniden Ay'a çevirdi

Trump, NASA'ya Ay'a tekrar gidilmesi talimatını verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD gözlerini yeniden Aya çevirdi

ABD Başkanı Donald Trump, NASA'ya, Amerikalı astronotların en son 1972 yılında ziyaret ettiği Ay'a tekrar gidilmesi için görevlendirdi.

Trump, Amerika'nın Ay'a giderken, bir gözünün de Mars'ta olacağını söyledi.

Başkan Trump, NASA'yı Ay'a seyahat için hazırlıklara başlamakla, özel sektörle işbirliği yapmakla görevlendirdi ve bununla ilgili bir kararname imzaladı. Kararnameyi imzaladığı törende Ay'a ilk ayak basanlardan Buzz Aldrin ile Ay'a son giden Amerikalı astronot Harrison Smith de vardı.

NASA yetkilileri, ilk işlerinin Ay misyonları için Kongre'den bir fon çıkartmak olacağını belirtti.

Amerikan SpaceX (SPEYS İKS)firması da, gelecek yıl Ay yörüngesine insanlı uçuş başlatmayı planlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Ay'a ilk olarak 1969 yılında 3 astronot göndermişti.

1969-72 yılları arasında Ay'ın yüzeyine 6 seferde 12 astronot göndermişti.

 

Kaynak: TRT Haber

 

 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER