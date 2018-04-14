ABD Genelkurmay Başkanı: Sadece rejim hedeflerini vurduk, Rusya’ya ait hedefleri vurmadık

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Esed rejiminin 7 Nisan'da abluka altında tuttuğu Duma'da düzenlediği kimyasal saldırıya yanıt olarak gerçekleştirilen saldırıya ilişkin ortak basın toplantısı yaptı. Bakan Mattis ile Orgeneral Dunford'a Fransa ve İngiltere'nin silahlı kuvvetler ataşeleri eşlik etti.

Toplantıda, Beşşar Esed rejiminin uluslararası hukuku hiçe sayarak kadınları, çocukları ve diğer birçok masum insanı kimyasal silahlarla öldürdüğünü belirten Mattis, "Müttefiklerimizle bu kıyımı affedilemez bulduk." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan anayasasının ikinci maddesi kapsamındaki yetkileri doğrultusunda askeri güç kullanma talimatı verdiğini aktaran Mattis, saldırının Esed rejiminin kimyasal silah araştırma ve geliştirme merkezlerini hedef aldığına dikkati çekti.

Bakan Mattis, şöyle devam etti:

"Bu saldırının Suriye rejimini hedef aldığını vurgulamak istiyorum. Sivil ve yabancı kayıplardan kaçınmak için azami özen gösterdik ancak şimdi tüm medeni dünyanın Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Cenevre Süreci'ni desteklemekle Suriye iç savaşına son vermek üzere acilen bir araya gelmesinin zamanıdır."

Geçen yıldan iki kat fazla mühimmat kullanıldı

Saldırının orantılı ancak ağır olduğunu anlatan Mattis, "Bu yıl (geçen yılki saldırıya göre) iki katından biraz üzerinde fazla silah kullandık ama bu silahları kimyasal silah hedeflerine münhasır kullandık." değerlendirmesini yaptı.

ABD geçen sene nisan ayında Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun kasabasında düzenlediği kimyasal saldırıya yanıt olarak Şayrat Hava Üssü'nü 59 Tomahawk füzesi ile vurmuştu.

Saldırıların devam edip etmeyeceğine yönelik bir soruya ise Mattis, "Bu, Esed'e bağlı olacak. Gelecekte daha çok kimyasal silah kullanmaya karar vermesine bağlı. Tabii ki Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması'na bağlı güçlerin Esed'in bunu ihlal etmesine karşı durmak için sebepleri var ancak bu tek atımlık bir saldırıydı. Operasyon şimdilik tamamlandı. Müttefiklerimiz ile görüşmeye devam ediyoruz." yanıtını verdi.

"Üç hedef vuruldu"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ise saldırıya Amerikan, Fransız, İngiliz hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı bilgisini paylaştı.

Saldırıda biri başkent Şam, diğer ikisi Humus yakınlarında olmak üzere üç hedefin vurulduğunu aktaran Dunford, bu hedeflerin sivil kayıplar ve yan hasarlar oluşmayacak şekilde seçildiğine değindi.

Dunford, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci hedef Şam bölgesinde bulunan bir bilimsel araştırma merkeziydi. Bu askeri tesis, Suriye'nin kimyasal ve biyolojik savaş teknolojisinin araştırma, geliştirme ve üretim merkeziydi. İkinci hedef ise Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah depolama merkeziydi. Bunun, Suriye'nin sarin gazının ana yeri ve öncül üretim tesisi olduğunu değerlendiriyoruz. İkinci hedefin yakınlarında yer alan üçüncü hedef ise kimyasal silah ve silah deposu ile bir komuta merkeziydi."

"Sadece rejim hedeflerini vurduk, Rusya’ya ait hedefleri vurmadık"

Suriye rejimine ait hava savunma füzelerinin saldırılara karşılık verdiğini ifade eden Dunford, Rus kuvvetlerinin zarar görmemesi amacıyla Rusya ile kuvvetlerin ayrışması için kurulu olan iletişim kanalı üzerinden irtibata geçtiklerini söyledi.

Dunford ayrıca, İran veya Rusya ile herhangi bir koordinasyon yapmadıklarını belirtti.

Saldırıların devam edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine ise Dunford, "Bu saldırı dalgası sona erdi. Sadece rejim hedeflerini vurduk, Rusya’ya ait hedefleri vurmadık" diye konuştu.

Washington'dan çelişkili mesajlar gelmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Nisan'da Duma'daki saldırıdan hemen sonra Beşşar Esed'e yönelik "hayvan" ifadesini kullanmış ve kimyasal saldırının bedelinin ağır olacağını vurgulamıştı.

Daha sonra yine Twitter hesabı üzerinden Rusya'yı tehdit eden Trump, ABD füzelerinin Suriye'ye gönderileceğini duyurmuştu.

Bu açıklamasından bir gün sonra geri adım atan Trump, "çok yakında" demediğini, saldırının olmayabileceğini belirtmişti.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde dün konuşan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise saldırı için henüz karar verilmediğini kaydetmişti.

Saldırı son iki gün içinde yapılan iki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından geldi.

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA, TRT Haber