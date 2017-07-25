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ABD gemisinden İran devriye botuna uyarı ateşi

Basra Körfezi'nde, ABD donanmasına ait USS Thunderbolt gemisinden, İran Devrim Muhafızları'na bağlı bir devriye botuna, uyarı ateşi açıldığı bildirdi.

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ABD gemisinden İran devriye botuna uyarı ateşi

ABD donanmasına bağlı USS Thunderbolt devriye gemisinin, Basra Körfezi’nde kendisine yüksek süratle yaklaşan İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir devriye botuna uyarı ateş açtığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, yaptığı açıklamada, olayın USS Thunderbolt gemisinin USS Vella Gulf güdümlü füze gemisi ve iki ABD Sahil Güvenlik Botu ile Basra Körfezi’nde seyrettiği esnada meydana geldiğini belirtti.

Yetkili, İran Devrim Muhafızları’na bağlı olduğunu düşündükleri botun silahlı olduğunu ve Amerikan donanmasına bağlı USS Thunderbolt’a çok yüksek süratle yaklaştığını ve Amerikan gemisinin çarpışma ihtimaline karşı uyarı ateş açtığını dile getirdi.

İran gemisinin telsiz uyarılarına cevap vermediğini öne süren yetkili, mermilerin suya isabet ettiğini ve İran gemisinin karşılık vermeden yolunu değiştirdiğini kaydetti.

Etiketler: ABD gemisinden İran devriye botuna uyarı ateşi
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