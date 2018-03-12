ABD gazetesi Münbiç’teki YPG/PKK baskısını ele aldı

Terör örgütü YPG/PKK, bulunduğu bölgelerde baskı, zulüm ve şiddetle hakimiyet kurma çabasında.

Bölgede pek çok suç işlediği belgelenen YPG/PKK'nın baskısından en çok etkilenen bölgelerin başında da Münbiç geliyor. Geçtiğimiz hafta halk, YPG/PKK'ya karşı ayaklanmış, gösteriler düzenlemişti.

Amerikan New York Times gazetesi, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki baskısıyla ilgili bir makale yayımladı.

Buna göre bölge halkı, terör örgütü YPG/PKK’nın sözde yönetimi altında maruz kaldıkları uygulamalardan son derece rahatsız. Üstelik bunu dile getiremeyecek kadar da baskı altındalar.

Yazının başlığı, "Suriyeli Kürtler: Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri ama hapisteki liderin takipçileri olarak teröristler".

PKK elebaşı Öcalan’ın öngördüğü modeli dayatıyorlar

NYT haberinde, terör örgütünün ele geçirdiği bölgelerde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın öngördüğü modeli dayattığı belirtildi.

Haberde, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Irak'taki Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral James Jarrard'ın ifadelerine de yer verildi. Buna göre Jarrard, bölgedeki birçok insanın YPG ile PKK'yı bir tuttuğunu itiraf etti. Ancak kendisi, pek çok platformda ispat edilen terör örgütü PKK-YPG ilişkisini inkar etmeye çalıştı.

"Herkes onların PKK olduğunu biliyor"

Jarrard’ı yalanlayan ise, Uluslararası Kriz Grubu'ndan Joost Hilterman oldu. Hilterman, PKK-YPG ilişkisini kabul ederek, "Herkes, onların PKK olduğunu biliyor. Çoğunluğu Suriyelilerden oluşabilir ancak PKK’nın parçası durumundalar" dedi.

Kaynak: TRT Haber