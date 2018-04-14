ABD, Fransa ve İngiltere Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladı

ABD Başkanı Trump, "Kısa süre önce, ABD Silahlı Kuvvetleri'ne Suriye diktatörü Beşşar Esed'ın kimyasal silahlarıyla bağlantılı hedeflere önleyici saldırılar yapılması talimatını verdim." dedi.
Açıklamanın ardından ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye hava harekatı yapıyor.
Kimyasal silahların üretildiği depo vuruldu
Başkent Şam yakınlarındaki bilimsel araştırma merkezi vuruldu. Bu merkezin kimyasal silahların üretildiği depo olduğu belirtiliyor.
Trump'ın açıklamasının ardından Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi.
Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.
ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) kimyasal saldırının soruşturulması tasarı sunmuş ancak Rusya veto etmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye’de yaşanan kimyasal saldırının arkasında Esed rejiminin olduğuna emin olduklarını açıklamıştı.
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