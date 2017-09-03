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ABD felaketlerle boğuşuyor

Bir yandan son 50 yılın en güçlü kasırgası Harvey, öbür yandan orman yangınları. ABD'nin ikinci büyük kenti Los Angeles tarihindeki en büyük yangını yaşıyor.

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ABD felaketlerle boğuşuyor

Bir yandan son 50 yılın en güçlü kasırgası Harvey, öbür yandan orman yangınları. ABD arka arkaya gelen felaketlerle karşı karşıya.

ABD'nin ikinci büyük kenti Los Angeles tarihindeki en büyük yangını yaşıyor.

Ülkenin batı kıyılarını kavuran sıcaklar orman yangınlarını tetikledi. Onlarca noktadan yükselen alevler dur durak bilmiyor.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle 5 bin dönümden fazla alan küle döndü, bazı binalar yandı.

Komşu kentler Burbank ve Glendale’da 700'den fazla ev boşaltıldı. Amerikan itfaiyesi yangın nedeniyle yoğun mesaide.

Yangına müdahale için 500'den fazla itfaiyeci bölgeye yönlendirildi.

Harvey Kasırgası sebebiyle Houston’a gönderilen 100 kadar itfaiyeci de geri çağrıldı.

Sıcak hava ve beraberinde getirdiği orman yangınları kuzeyde Washington eyaletini de tehdit ediyor.

Farklı noktalarda çıkan yangınlar, 6 bin dönümlük bölgeyi etkisi altına aldı. Bölgede 4 binden fazla ev boşaltıldı.

Komşu Oregon eyaletinde de bazı bölgeler tahliye edildi. Montana eyaletinde ise rekor kıran sıcaklar yüzünden 20'den fazla noktada yangın çıktı.

Etiketler: los angeles yangın, Los Angeles, Harvey Kasırgası, abd
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