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ABD eski Panama Cumhurbaşkanını iade etti

ABD, Panama eski Cumhurbaşkanı Ricardo Martinelli suçlarıyla yüzleşmek üzere Panama’ya iade ettiğini duyurdu.

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ABD eski Panama Cumhurbaşkanını iade etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Panama ve ABD arasındaki iade anlaşmasına uygun olarak eski Panama Cumhurbaşkanı Ricardo Martinelli’yi Panama’ya iade ettiğini duyurdu.

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Martinelli’nin Panama'ya bugün iade edildiğini bildirdi.

Açıklamada, “11 Haziran 2018 tarihinde Panama Cumhuriyeti ve ABD arasındaki iade anlaşmasına uygun olarak Panama eski Cumhurbaşkanı Ricardo Martinelli, suçlarıyla yüzleşmek üzere Panama’ya iade edildi.” ifadesine yer verildi.

Eski Cumhurbaşkanının suçlu veya suçsuz olacağına Panama mahkemelerinin karar vereceği belirtilen açıklamada, iadenin iki ülke arasındaki anlaşma doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Martinelli, 12 Haziran 2017 tarihinde Panama hükümetinin talebi üzerine ABD'nin Miami kentinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, panama, Ricardo Martinelli
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