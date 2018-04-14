ABD, Esed rejimini yeniden vurmaya hazır

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusyanın talebiyle ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine hava saldırısı üzerine acil toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley toplantıda yaptığı konuşmada, "Birleşik Krallık, Fransa ve ABD intikam almak, cezalandırmak ya da güç göstermek için değil, Suriye rejimini insanlığa karşı işlediği vahşetten sorumlu tutmak ve kimyasal silahların bir daha kullanımını engellemek için harekete geçti.'' dedi.

"Suriye rejimi zehirli gazı tekrar kullanırsa ABD hedefe kilitli"

Diplomasiye defalarca şans verdiklerini ancak Rusya'nın BMGK'de kimyasal silah kullanımını konusunda 6 kez veto hakkını kullandığını söyleyen Haley, şöyle konuştu:

''Suriye stratejimiz değişmedi. Ancak Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam ederek bizi harekete geçmeye zorladı. ABD Başkanı Trump ile bu sabah konuştum ve Suriye rejimi bu zehirli gazı tekrar kullanırsa ABD'nin hedefe kilitli ve yüklü olduğunu söyledi. Başkanımız kırmızı çizgisi aşıldığında bunu uygular.''

"Rusya, Suriye'ye karşı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD, İngiltere ve Fransa'nın alaycı bir şekilde Suriye'ye askeri müdahale kararı aldığını söyleyerek ''Rusya, Suriye'ye karşı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor. ABD eylemleriyle Suriye'de halihazırdaki yıkıcı durumu daha da kötü bir hale getiriyor.'' dedi.

İngiltere ve Fransa'nın ABD'ye katılarak ''yasa dışı'' bir askeri operasyon düzenlediğini savunan Nebenzia, ABD ve müttefiklerinin BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini sözlerine ekledi.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerin vurulması talimatını verdi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD'nin yanısıra, Fransa ve İngiltere, sabaha karşı 4 sularında, başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları 100'den fazla füzeyle vurdu.

ABD ile birlikte İngiltere ve Fransa'dan "operasyon başarıyla gerçekleştirildi" açıklamaları geldi.

Rusya ise operasyona sert tepki göstererek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

7 Nisan Duma katliamı sonrası operasyon sinyali

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA, TRT Haber